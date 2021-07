L'immunologo Le Foche: 'Contagi in aumento ma grazie ai vaccini eviteremo la quarta ondata' (Di mercoledì 14 luglio 2021) I vaccini faranno la differenza nell'evitare, se non un aumento dei Contagi, ma certamente un' impennata di morti e ricoveri in ospedale. "L'aumento dei Contagi non è necessariamente il preludio a una ... Leggi su globalist (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ifaranno la differenza nell'evitare, se non undei, ma certamente un' impennata di morti e ricoveri in ospedale. "L'deinon è necessariamente il preludio a una ...

Advertising

massimobordonar : RT @globalistIT: Ma c'è un problema in vista di settembre #vaccini #covid #ondata - globalistIT : Ma c'è un problema in vista di settembre #vaccini #covid #ondata - badicea : Top story: Sileri: 'Subito il green pass come in Francia' | L'immunologo Le Foche: 'Coi vaccini si può evitare una… - QuotidianPost : Le Foche: “Con i vaccini una quarta ondata è improbabile” - ultimenews24 : 'L'aumento dei contagi' da coronavirus in Italia 'non è necessariamente il preludio a una nuova ondata, in quanto l… -