Inter-Sporting | che lite per Joao Mario | “Impegni disattesi” “Parole gravissime”

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Il club portoghese denuncia “un espediente per sottrarsi agli” ed evitare che il centrocampista torni a Lisbona. I nerazzurri: “Dichiarazioni inaccettabili,e prive di fondamento” Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

Inter : ?? | COMUNICATO Nota ufficiale di FC Internazionale Milano ?? - sportface2016 : +++#Inter: 'Dichiarazioni #Sporting su #JoaoMario gravissime, inaccettabili e prive di fondamento'+++ #Calciomercato - GoalItalia : Il passaggio di Joao Mario al Benfica fa infuriare lo Sporting ?? Il club ricorda all'Inter l'accordo preso nel 201… - chiarandreella : RT @Inter: ?? | COMUNICATO Nota ufficiale di FC Internazionale Milano ?? - andresilva__21 : RT @Inter: ?? | COMUNICATO Nota ufficiale di FC Internazionale Milano ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Sporting

Joao Mario lo scorso anno aveva giocato in prestito alloLisbona, che a fine stagione ha provato a riscattarlo. L'aveva chiesto 7,5 milioni di euro, cifra che avrebbe evitato minusvalenze nel bilancio, ma l'offerta non ha superato i 3 milioni ...Calciomercato, chi è il giocatore al centro della 'guerra' tra le due società. Che adesso minacciano di andare in tribunale. Ecco cosa è successo. LoCP è su tutte le furie con l'. Il club portoghese, fresco di titolo di campione di Portogallo dopo diciannove anni, non ha digerito il passaggio del centrocampista Joao Mario agli ...Segui la nostra diretta sul Calciomercato per conoscere tutte le trattative e i colpi ufficiali della tua squadra del cuore e delle formazioni di Serie A ...Momenti di grande tensione tra Inter e Sporting Lisbona, l’argomento caldo è quello di Joao Mario. Il club nerazzurro ha deciso di rispondere a quello portoghese in merito al passaggio del calciatore ...