Inter, Calhanoglu ha scelto il numero di maglia: era di un beniamino dei tifosi (Di mercoledì 14 luglio 2021) Hakan Calhanoglu avrebbe scelto il numero di maglia per la sua nuova avventura con l’Inter Ieri è stato il primo giorno di Hakan Calhanoglu da giocatore nerazzurro. Il turco è indietro di quattro allenamenti rispetto ai compagni e non è detto che sarà a disposizione per il match contro il Lugano di sabato. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 Come sottolinea il Corriere dello Sport, di certo partirà con gli altri per la tournée americana il 22 e con sé porterà la maglia numero 20, quella che ha ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Hakanavrebbeildiper la sua nuova avventura con l’Ieri è stato il primo giorno di Hakanda giocatore nerazzurro. Il turco è indietro di quattro allenamenti rispetto ai compagni e non è detto che sarà a disposizione per il match contro il Lugano di sabato. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 Come sottolinea il Corriere dello Sport, di certo partirà con gli altri per la tournée americana il 22 e con sé porterà la20, quella che ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter Calhanoglu Calhanoglu e il numero di maglia: c'è un nodo e riguarda Kolarov Calhanoglu e l'Inter: una storia appena cominciata . E' già il tempo delle scelte per il turco, tra numero di maglia e ruolo nel quale sarà protagonista in campo. Di questi temi scrive oggi La ...

Calhanoglu e la prima giornata: grande entusiasmo. Sabato l'esordio? E' iniziata l'avventura di Calhanoglu all'Inter. La Gazzetta dello Sport oggi racconta la giornata del turco in nerazzurro: 'Hakan si è presentato presto al Suning Training Centre, per ricevere il benvenuto dei suoi nuovi ...

Inter, Calhanoglu ad Appiano per il primo allenamento in nerazzurro. FOTO Sky Sport Calhanoglu, uno scampolo già contro il Lugano? Intanto Inzaghi lo studia Il 27enne nato a Mannheim ha già dimostrato in rossonero di poter coprire più ruoli 'Partendo da mezzala sinistra, Calha dovrà pulire l'uscita del pallone, pensare calcio verticale e all'occorrenza in ...

Tempo di lettura: un minuto Calhanoglu, ieri primo giorno da giocatore dell’Inter ad Appiano Gentile. Secondo il “Corriere dello Sport” oggi in edicola, il giocatore ha scelto il numero di maglia. Inzaghi stravede per lui, e ...

