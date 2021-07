Inghilterra, incidente per il padre di Maguire: calpestato e costole rotte (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il padre di Harry Maguire è stato coinvolto nei disordini all’esterno di Wembley prima della finale tra Italia e Inghilterra Sono stati tanti i disordini all’esterno di Wembley prima del fischio d’inizio della finale dell’Europeo tra Italia e Inghilterra. Ad avere la peggio è stato anche il padre di Harry Maguire che, come raccontato dallo stesso difensore al The Sun, ha avuto grossi problemi. «Non è stata un’esperienza piacevole. Mio padre è stato anche fortunato e devo dire che lo siamo stati tutti visto che nelle altre gare c’erano anche mio nipote e uno dei miei figli. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ildi Harryè stato coinvolto nei disordini all’esterno di Wembley prima della finale tra Italia eSono stati tanti i disordini all’esterno di Wembley prima del fischio d’inizio della finale dell’Europeo tra Italia e. Ad avere la peggio è stato anche ildi Harryche, come raccontato dallo stesso difensore al The Sun, ha avuto grossi problemi. «Non è stata un’esperienza piacevole. Mioè stato anche fortunato e devo dire che lo siamo stati tutti visto che nelle altre gare c’erano anche mio nipote e uno dei miei figli. ...

