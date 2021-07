In Puglia 44 nuovi casi Covid e 3 decessi, in calo il tasso di positività. Nove contagi in più nel Barese (Di mercoledì 14 luglio 2021) In Puglia sono stati individuati 44 nuovi casi Covid, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 14 luglio. Il tasso di positività riscontrato, su 6.083 test eseguiti, è dello 0,72%, in calo ... Leggi su baritoday (Di mercoledì 14 luglio 2021) Insono stati individuati 44, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 14 luglio. Ildiriscontrato, su 6.083 test eseguiti, è dello 0,72%, in...

