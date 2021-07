Grifal apre in Romania | produrrà 70mila metri cubi di imballaggi all’anno

(Di mercoledì 14 luglio 2021)Spa, quotata su AIM Italia, attiva a Cologno al Serio dal 1969 nel mercato del packaging industriale avvia la produzione diin cArtù in. Con la società interamente partecipataEurope Srl il Gruppointende far fronte alla crescente richiesta da parte dei propri clienti di sostituire le plastiche espanse neglicon cArtù, il nuovo cartone ondulato flessibile, ammortizzante e ultra-protettivo. Il nuovo stabilimento di Timisoara occupa una superficie totale di 4.200quadri, di cui di 2.400 area produttiva e 1.200 ...

