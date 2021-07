Green pass in Italia, quando è obbligatorio: le ultime novità (Di mercoledì 14 luglio 2021) Occupiamoci del Green pass in Italia, ovvero di quel certificato che attesta le condizioni di salute di ognuno di noi rispetto al Coronavirus specificando se si è effettuato il vaccino, se si è tornati negativi dopo essere stati contagiati o se si è reduci da un tampone negativo che attesti l’assenza del virus. quando sarà obbligatorio questo documento che può essere digitale o cartaceo? Di ipotesi se ne sono fatte tante ma le ultime novità ci dicono che il Green pass potrebbe essere obbligatorio per entrare al ristorante ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 14 luglio 2021) Occupiamoci delin, ovvero di quel certificato che attesta le condizioni di salute di ognuno di noi rispetto al Coronavirus specificando se si è effettuato il vaccino, se si è tornati negativi dopo essere stati contagiati o se si è reduci da un tampone negativo che attesti l’assenza del virus.saràquesto documento che può essere digitale o cartaceo? Di ipotesi se ne sono fatte tante ma leci dicono che ilpotrebbe essereper entrare al ristorante ...

