Green pass, Costa: “No all’obbligo per bar e ristoranti” (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Per quanto riguarda l’obbligatorietà del Green pass, un conto è se parliamo di discoteche o stadi ma per i ristoranti e i bar è eccessivo anche perché si introdurrebbe un elemento economico: pensiamo alla famiglia che va a mangiare una pizza e li costringiamo a pagarsi il tampone. Io credo che su questo sarei cauto”. Lo ha spiegato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ospite di ‘Radio Anch’io’ su Rai Radio 1. Quali sarebbero quindi gli usi del Green pass? “Lo abbiamo già introdotto per i matrimoni, eventi all’aperto, allo stadio, dove ci sono grandi numeri, ma pensare di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Per quanto riguarda l’obbligatorietà del, un conto è se parliamo di discoteche o stadi ma per ie i bar è eccessivo anche perché si introdurrebbe un elemento economico: pensiamo alla famiglia che va a mangiare una pizza e li costringiamo a pagarsi il tampone. Io credo che su questo sarei cauto”. Lo ha spiegato il sottosegretario alla Salute Andreaospite di ‘Radio Anch’io’ su Rai Radio 1. Quali sarebbero quindi gli usi del? “Lo abbiamo già introdotto per i matrimoni, eventi all’aperto, allo stadio, dove ci sono grandi numeri, ma pensare di ...

Advertising

matteosalvinimi : Vaccino, tampone o Green Pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo. - RobertoBurioni : Il Presidente Macron annuncia che dal 1 agosto i cittadini privi di green pass non potranno più accedere a locali e… - MediasetTgcom24 : Covid, ristoratori: 'Contrari al green pass per entrare nei locali' #greenpass - FabozziGennaro : RT @ZZiliani: Confermato: a #Wembley si entra solo con biglietto e Green Pass. Per fortuna dai! #InghilterraItalia - ClaraMutsc : RT @lucianoghelfi: Fonti del #governo fanno sapere che l’uso allargato del #greenpass sul modello adottato in #Francia “sarà oggetto di dis… -