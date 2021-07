Ddl Zan, Faraone contro Cirinnà: “Io esposto a lapidazione social” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ddl Zan, ancora uno scontro tra il senatore Davide Faraone e la senatrice Monica Cirinnà. “La senatrice Cirinnà ha esposto un collega alla lapidazione social, la prego di intervenire”, l’accusa che il presidente dei senatori di Italia Viva, chiedendo l’intervento della presidente del Senato Casellati, rivolge in Aula alla senatrice dem per la pubblicazione di un video dove si vede lo stesso senatore renziano applaudire l’intervento di Matteo Salvini, ieri sera. “Ricordo poi – conclude Faraone – che ieri la pregiudiziale di costituzionalità non è passata ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ddl Zan, ancora uno stra il senatore Davidee la senatrice Monica. “La senatricehaun collega alla, la prego di intervenire”, l’accusa che il presidente dei senatori di Italia Viva, chiedendo l’intervento della presidente del Senato Casellati, rivolge in Aula alla senatrice dem per la pubblicazione di un video dove si vede lo stesso senatore renziano applaudire l’intervento di Matteo Salvini, ieri sera. “Ricordo poi – conclude– che ieri la pregiudiziale di costituzionalità non è passata ...

