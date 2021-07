Dad atto terzo: perché evitarla e (in caso) come affrontarla (Di mercoledì 14 luglio 2021) Qualora ci fosse la quarta ondata di Covid, ci sarebbe in cantiere la Dad anche per il prossimo anno scolastico. In tal caso, il primo consiglio ai governanti è: fate di tutto per evitarla. I dati Invalsi delle ultime ore certificano che, in quest'anno abbondante, la Dad ha compromesso il livello di competenze dei nostri studenti. Non serviva questo tipo di rilevazione per constatare l'ovvio, cioè la crisi del nostro sistema di istruzione, così come non c'era da attendere i parametri Invalsi per capire, una volta di più, che la Dad è un ruotino di scorta da utilizzare in mancanza d'altro, non certo una valida alternativa alla lezione fatta ... Leggi su panorama (Di mercoledì 14 luglio 2021) Qualora ci fosse la quarta ondata di Covid, ci sarebbe in cantiere la Dad anche per il prossimo anno scolastico. In tal, il primo consiglio ai governanti è: fate di tutto per. I dati Invalsi delle ultime ore certificano che, in quest'anno abbondante, la Dad ha compromesso il livello di competenze dei nostri studenti. Non serviva questo tipo di rilevazione per constatare l'ovvio, cioè la crisi del nostro sistema di istruzione, cosìnon c'era da attendere i parametri Invalsi per capire, una volta di più, che la Dad è un ruotino di scorta da utilizzare in mancanza d'altro, non certo una valida alternativa alla lezione fatta ...

Advertising

panorama_it : Consigli a studenti e docenti su ?come ritrovarsi compagni di viaggio solidali. Anche attaccati alle macchine. - graziellacesari : RT @petunianelsole: Bianchi: 'Vaccinarsi è 'un atto di responsabilità collettiva. Faccio un appello per la scuola in presenza: che non abbi… - sebascuffari : @NellaVirus @SimoneCosimi @la_kuzzo -> chi segue il dibattito decennale su queste prove sa che ci vuole un bell'att… - Nonha_stata : Trend abbandono scolastico pre pandemia. La Dad ha solo dato una mano a quello che già era in atto da anni e che… - Max_Alle : RT @petunianelsole: Bianchi: 'Vaccinarsi è 'un atto di responsabilità collettiva. Faccio un appello per la scuola in presenza: che non abbi… -