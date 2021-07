Covid, Sileri: 'Applicare subito il Green Pass come in Francia' (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri propone di fare subito come ha fatto la Francia, applicando 'sul serio' il Green Pass, niente quarantena per chi ha ricevuto due dosi, rivedere i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il sottosegretario alla Salute Pierpaolopropone di fareha fatto la, applicando 'sul serio' il, niente quarantena per chi ha ricevuto due dosi, rivedere i ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Sileri: nuovi parametri per Regioni per evitare chiusure, alternativa è green pass #pierpaolosileri… - Adnkronos : La previsione di #Sileri: 'A ottobre #Covid tornerà e in ospedale andranno i non vaccinati'. - Armandoann4 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Sileri: 'Applicare subito il Green Pass come in Francia' #pierpaolosileri - bizcommunityit : Covid, Sileri: nuovi parametri per Regioni per evitare chiusure, alternativa è green pass - Love44845319 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Sileri: 'Applicare subito il Green Pass come in Francia' #pierpaolosileri -