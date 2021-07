Calciomercato Lazio, per l’attacco torna di moda Jovetic (Di mercoledì 14 luglio 2021) Calciomercato Lazio: per rinforzare il reparto offensivo, i biancocelesti avrebbero messo nuovamente nel mirino Stefan Jovetic Si continua a cercare rinforzi per la Lazio targata Sarri. Ma, soprattutto, si torna a fare il nome di Jovetic. Come riporta il Corriere dello Sport, l’ex di Inter e Fiorentina è una punta centrale che – affiancata ad Immobile – può portare caratteristiche diverse per variare l’attacco. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 Per farlo arrivare, però, dovrebbe partire uno tra Muriqi e Caicedo: le ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021): per rinforzare il reparto offensivo, i biancocelesti avrebbero messo nuovamente nel mirino StefanSi continua a cercare rinforzi per latargata Sarri. Ma, soprattutto, sia fare il nome di. Come riporta il Corriere dello Sport, l’ex di Inter e Fiorentina è una punta centrale che – affiancata ad Immobile – può portare caratteristiche diverse per variare. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Per farlo arrivare, però, dovrebbe partire uno tra Muriqi e Caicedo: le ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Lazio Genoa, dopo Marchetti e Behrami ora si attende la risposta di Pandev Una risposta era attesa dopo lo storico Europeo a cui l'ex trequartista di Inter e Lazio ha trascinato la sua Macedonia. Ma a tre settimane dall'uscita della rappresentativa balcanica dalla rassegna ...

Lazio, Felipe Anderson arriva ad Auronzo di Cadore ' Ciao ragazzi, forza Lazio ', queste le sue prime parole ai cronisti presenti. Già dalla mattina Sarri e il suo staff cominceranno a lavorarci con l'obiettivo di riportare il suo livello ai vecchi ...

Calciomercato Lazio, Kamara rifiuta il rinnovo con il Marsiglia: gli sviluppi La Lazio Siamo Noi Juventus, Moggi: 'Magari prenderà Locatelli, ma è già competitiva così' L'ex direttore generale bianconero in un'intervista ha anche elogiato il lavoro di Mancini e dei giocatori dell'Italia campione d'Europa ...

Juventus, Sarri vorrebbe Rugani come rinforzo per la difesa La Juventus nei prossimi giorni potrebbe definire il primo acquisto del Calciomercato estivo. Dovrebbe essere Locatelli il principale rinforzo per il centrocampo. Nonostante l'interesse concreto dell' ...

