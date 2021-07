Calaiò: 'Il Napoli farebbe bene a puntare su Tutino' (Di mercoledì 14 luglio 2021) Napoli - " Salernitana in Serie A ? La cosa si è conclusa bene, i tifosi dopo anni difficili sono tornati ad assaporare la massima serie. Con il ritorno allo stadio poi non vedevano l'ora, sarebbe ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 luglio 2021)- " Salernitana in Serie A ? La cosa si è conclusa, i tifosi dopo anni difficili sono tornati ad assaporare la massima serie. Con il ritorno allo stadio poi non vedevano l'ora, sarebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : Calaiò Napoli Calaiò: 'Il Napoli farebbe bene a puntare su Tutino' A Radio Marte è intervenuto Emanuele Calaiò , ex giocatore, tra le altre, del Napoli ed attualemente dirigente del settore giovanile della Salernitana : " Tutino ? Ho un buon rapporto con Gennaro, l'...

Calaiò: 'Il Napoli dovrebbe tenere Tutino' Calaiò: 'Il Napoli dovrebbe tenere Tutino, farlo crescere e poi puntare su di lui. Merita una chance in Serie A' A Radio Marte, nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete' , è intervenuto ...

