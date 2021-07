Al via il ritiro del Napoli: in lista Luperto, Ciciretti, Gaetano, Tutino e Palmiero. Un big a rischio convocazione (Di mercoledì 14 luglio 2021) Domani il Napoli partirà per Dimaro fino al 25 luglio, per il primo dei due ritiri estivi. In questi giorni la società sta compiendo i test medici a tutti i suoi atleti, grazie al coordinamento del dottor Adriano Di Paco e dal dottor Luca Trotta della Casa di Cura privata San Rossore di Pisa per i test cardio-polmonari. Dopo la serie di tamponi effettuati lunedì al ritrovo, tutti con esito negativo, verrà compiuto un ulteriore giro di controlli per la sicurezza della squadra, al fine di diramare la lista ufficiale dei convocati. Come racconta il Corriere dello Sport, saranno assenti Mertens, Ospina, Lozano, Fabiàn, Meret, Insigne e Di Lorenzo, ovvero ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 14 luglio 2021) Domani ilpartirà per Dimaro fino al 25 luglio, per il primo dei due ritiri estivi. In questi giorni la società sta compiendo i test medici a tutti i suoi atleti, grazie al coordinamento del dottor Adriano Di Paco e dal dottor Luca Trotta della Casa di Cura privata San Rossore di Pisa per i test cardio-polmonari. Dopo la serie di tamponi effettuati lunedì al ritrovo, tutti con esito negativo, verrà compiuto un ulteriore giro di controlli per la sicurezza della squadra, al fine di diramare laufficiale dei convocati. Come racconta il Corriere dello Sport, saranno assenti Mertens, Ospina, Lozano, Fabiàn, Meret, Insigne e Di Lorenzo, ovvero ...

Advertising

c_appendino : #RT @TorinoClick: Via degli Ulivi: rimossa #discarica abusiva. In funzione sistema #videosorveglianza.… - marten_sa : ????Al via oggi la seconda stagione #bianconera targata Massimiliano #Allegri. Visite mediche e primo allenamento p… - persemprecalcio : ????Al via oggi la seconda stagione #bianconera targata Massimiliano #Allegri. Visite mediche e primo allenamento p… - tvoggi : MARCHETTI, TOCCATA E FUGA. RITIRO AL VIA SENZA COLPI Ieri il generale Ugo Marchetti s’è recato nella sede della Sal… - Soulblavk0 : 'NoN sI pReSeNtA iN rItIrO' via sportmediaset si -

Ultime Notizie dalla rete : via ritiro Giallo caffettano Dopo il ritiro delle truppe americane dall' Afghanistan , decisione seguita a ruota dagli altri ... che in Asia centrale ha investito pesantemente nella Via della Seta (la Belt and Road Initiative ). ...

Fermana, si parte: al via il ritiro pre - campionato FERMO - Tutto pronto in casa Fermana per il via alla nuova stagione , ufficialmente a prendere il via domani, giovedì 15 luglio, in virtù del primo allenamento in programma al pomeriggio. La quadra si allenerà al ' Pelloni ' di Porto San Giorgio, in questa prima parte alternando sedute singole e ...

Cagliari, via al ritiro: le convocazioni di Semplici Tuttosport Rifiuti:in Italia oltre 200 modi diversi della differenziata fra ritiro a domicilio, in strada, uso delle isole ecologiche, colori diversi dei sacchi dove mettere la spazzatura a seconda del materiale e così via. A rivelare questa 'giungla' di regole diverse è ...

In Italia 200 modi diversi di fare la raccolta differenziata fra ritiro a domicilio, in strada, uso delle isole ecologiche, colori diversi dei sacchi dove mettere la spazzatura a seconda del materiale e così via. A rivelare questa 'giungla' di regole diverse è ...

Dopo ildelle truppe americane dall' Afghanistan , decisione seguita a ruota dagli altri ... che in Asia centrale ha investito pesantemente nelladella Seta (la Belt and Road Initiative ). ...FERMO - Tutto pronto in casa Fermana per ilalla nuova stagione , ufficialmente a prendere ildomani, giovedì 15 luglio, in virtù del primo allenamento in programma al pomeriggio. La quadra si allenerà al ' Pelloni ' di Porto San Giorgio, in questa prima parte alternando sedute singole e ...fra ritiro a domicilio, in strada, uso delle isole ecologiche, colori diversi dei sacchi dove mettere la spazzatura a seconda del materiale e così via. A rivelare questa 'giungla' di regole diverse è ...fra ritiro a domicilio, in strada, uso delle isole ecologiche, colori diversi dei sacchi dove mettere la spazzatura a seconda del materiale e così via. A rivelare questa 'giungla' di regole diverse è ...