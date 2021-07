Aka7even, ecco la chiave del successo del giovane talento di Amici 2020 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il fenomeno Aka 7even, seguitissimo ed eclettico artista campano, tra i protagonisti della ventesima edizione di Amici, appare sempre più inarrestabile Doppio disco di platino per “Mi Manchi”, disco di platino per “Loca”, il repack del suo primo omonimo album – contenente tre remix – ed un numero incredibile di views e streams che non accennano a fermarsi. Ma cosa si cela dietro al successo del giovane cantautore e musicista nato e cresciuto nella provincia della meravigliosa città delle 500 cupole? Un talento innato, un sogno inciso con i tratti dell’impegno e della costanza tra le pagine di cuore ed anima, sudore, ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il fenomeno Aka 7even, seguitissimo ed eclettico artista campano, tra i protagonisti della ventesima edizione di, appare sempre più inarrestabile Doppio disco di platino per “Mi Manchi”, disco di platino per “Loca”, il repack del suo primo omonimo album – contenente tre remix – ed un numero incredibile di views e streams che non accennano a fermarsi. Ma cosa si cela dietro aldelcantautore e musicista nato e cresciuto nella provincia della meravigliosa città delle 500 cupole? Uninnato, un sogno inciso con i tratti dell’impegno e della costanza tra le pagine di cuore ed anima, sudore, ...

Advertising

AkaMoonx : Luca con quel video in bici mi ha ispirata al trash più totale, quindi ecco per voi Aka7even x Nino D’Angelo Fan… - Al3ssi48 : RT @webbohit: “Programma”, lo show del Fatto Quotidiano (con Aka7even e Trancredi tra gli ospiti): ecco dove vederlo! - winnersoul10 : RT @Yaya7even: Con quell'espressione da cantante neomelodico sul suo volto, pronto per il matrimonio di Concetta.. Ecco un #aka7even felice… - eris_akastan : RT @Yaya7even: Con quell'espressione da cantante neomelodico sul suo volto, pronto per il matrimonio di Concetta.. Ecco un #aka7even felice… - Eneri____ : RT @Yaya7even: Con quell'espressione da cantante neomelodico sul suo volto, pronto per il matrimonio di Concetta.. Ecco un #aka7even felice… -