Violenza maschile sulle donne, ricerca shock in Germania (Di martedì 13 luglio 2021) Sono sempre tutti casi singoli, non è mai un problema culturale o politico, e fa davvero notizia solo se la vittima muore o c’è di mezzo lo straniero. Lo studio su «Come i media raccontano la Violenza sulle donne» appena pubblicato dalla Fondazione “Otto Brenner” (l’istituto scientifico del sindacato tedesco Ig Metall) riassume il contenuto di ben 3.500 articoli sul tema declinato in titoli che spaziano dal #Me Too al femminicidio. Risultato dell’analisi: l’informazione mainstream negli ultimi quattro anni ha … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 13 luglio 2021) Sono sempre tutti casi singoli, non è mai un problema culturale o politico, e fa davvero notizia solo se la vittima muore o c’è di mezzo lo straniero. Lo studio su «Come i media raccontano la» appena pubblicato dalla Fondazione “Otto Brenner” (l’istituto scientifico del sindacato tedesco Ig Metall) riassume il contenuto di ben 3.500 articoli sul tema declinato in titoli che spaziano dal #Me Too al femminicidio. Risultato dell’analisi: l’informazione mainstream negli ultimi quattro anni ha … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

76Celisa : RT @ilmanifesto: Violenza maschile sulle donne, ricerca shock in Germania | il manifesto - benzodiazepina : @fiduciaINzaghi @melinoae perché è fattuale che la socializzazione maschile vada di pari passo e sia legata in qual… - Donati7Nicola : RT @ilmanifesto: Violenza maschile sulle donne, ricerca shock in Germania | il manifesto - cuba98w : RT @ilmanifesto: Violenza maschile sulle donne, ricerca shock in Germania | il manifesto - pin_klo : RT @ilmanifesto: Violenza maschile sulle donne, ricerca shock in Germania | il manifesto -