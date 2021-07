Sparco e i piloti - Sfida virtuale per i 25 anni di accordo con la McLaren (Di martedì 13 luglio 2021) Ci sono molti modi per celebrare l'anniversario di una partnerhsip tecnica importante, ma quello scelto dalla Sparco in occasione dei 25 anni di collaborazione con la McLaren non ha difettato certo di originalità. L'idea consisteva nel prendere 12 piloti di specialità diverse, dalla Formula 1 ai rally, dalla Indycar alle corse virtuali e invitarli a Sfidarsi in una gara su simulatori, mettendosi alla guida di kart (125 con marce), ovvero di uno di quei mezzi con i quali molti di loro, soprattutto se pistaioli, hanno mosso i primi passi agonistici. Il tutto, nella cornice di un set ... Leggi su quattroruote (Di martedì 13 luglio 2021) Ci sono molti modi per celebrare l'versario di una partnerhsip tecnica importante, ma quello scelto dallain occasione dei 25di collaborazione con lanon ha difettato certo di originalità. L'idea consisteva nel prendere 12di specialità diverse, dalla Formula 1 ai rally, dalla Indycar alle corse virtuali e invitarli arsi in una gara su simulatori, mettendosi alla guida di kart (125 con marce), ovvero di uno di quei mezzi con i quali molti di loro, soprattutto se pistaioli, hanno mosso i primi passi agonistici. Il tutto, nella cornice di un set ...

