PAX West 2021 | niente sold-out per i biglietti a causa della pandemia da COVID-19?

Leggi su eurogamer

(Di martedì 13 luglio 2021) PAXsarà il primo evento dell'anno in formato fisico ed il sito ha messo online i. Tuttavia, rispetto agli anni precedenti, questa volta non c'è stato un-out, con tantiancora disponibili per l'acquisto, nonostante i posti siano comunque ridotti. Sul sito ufficiale recita ancora la dicitura "in vendita". Facendo click sul pulsante si accede la paginavendita di questie sebbene il carnet dei quattro giorni sia esaurito, sono disponibili ancora i pass giornalieri per venerdì, sabato, domenica e ...