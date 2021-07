Omofobia: Renzi, 'accordo è a un passo' (Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Ora siamo a un passo, a un centimetro e io qui ragiono di politica: o fate di quest'aula un luogo in cui gli ultrà si confrontano e non si porta a casa il risultato, perché il passaggio dello scrutinio segreto è difficile ed è un rischio per tutti, o ci si assume la responsabilità politica di trovare un accordo che è a portata di mano, è a un passo". Così Matteo Renzi in aula al Senato sul ddl Zan. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Ora siamo a un, a un centimetro e io qui ragiono di politica: o fate di quest'aula un luogo in cui gli ultrà si confrontano e non si porta a casa il risultato, perché il passaggio dello scrutinio segreto è difficile ed è un rischio per tutti, o ci si assume la responsabilità politica di trovare unche è a portata di mano, è a un". Così Matteoin aula al Senato sul ddl Zan.

Advertising

max_the_wicked : Perché Renzi parla a nostro nome come se volessimo la ridiscussione di quegli articoli?! Questo mi fa pensare che l… - glooit : Omofobia, Zan: 'Renzi segua Biden non Orban, Lega vuole decapitare la legge' leggi su Gloo - TV7Benevento : **Omofobia: Renzi, 'Iv vota contro pregiudiziale, ma in Parlamento si discute'**... - TV7Benevento : Omofobia: Sinistra Italiana, 'Fassina? a Renzi sfugge che non ha nulla a che fare con noi'... - CattoAngelo : RT @tempoweb: #DdlZan al #Senato col rischio rinvio. Mediazione quasi impossibile, i partiti si preparano allo scontro #politica #13luglio… -