L’Oms sui festeggiamenti per l’Italia campione | «È un devastante contagio in diretta tv» 

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 13 luglio 2021)vince l’Europeo e la gente si riversa in strada a festeggiare. E’ successo ovunque, da Nord a Sud. Troppo grande la gioia per riuscire a contenerla. Ma il Covid non è scomparso, anzi, imperversa e corre veloce la variante Delta. E iper la vittoria di Euro 2020 rischia di portarla a spasso per l’Europa e per il nostro Paese. Si moltiplicano gli allarmi, sempre sullo stesso tema: la festa farà aumentare i contagi e le ospedalizzazioni. In particolare, molto critica è stata la responsabile dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per l’emergenza Covid, Maria van Kerkhove, che ha parlato diin ...