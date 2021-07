Lodi | incendio nello scantinato di un palazzo | paura in centro

Advertising

ilCittadinoLodi : Lodi, principio d’incendio in corso Roma - Giorno_Lodi : Pieve Fissiraga, trattore si trasforma in palla di fuoco: agricoltore salvo per miracolo -

Ultime Notizie dalla rete : Lodi incendio

IL GIORNO

, 13 luglio 2021 - Va a fuoco lo scantinato di una palazzina, allarme a. I vigili del fuoco del comando provinciale disono intervenuti in via Roma, pieno centro storico, per un. La combustione è stata segnalata nella mattinata del 13 luglio 2021 e ha visto impegnate due squadre del 115, con autopompa e ......il recente, fortunatamente controllato, e garantire la tutela dei cittadini, degli ospiti del dormitorio e delle realtà che hanno sede in prossimità della struttura". Ora il Comune di...Va a fuoco lo scantinato di una palazzina, allarme a Lodi. I vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi sono intervenuti in via Roma, pieno centro storico, per un incendio. La combustione è stat ...Principio d’incendio in uno scantinato di palazzo Sommariva, in corso Roma, sede della banca. Dalle 9.10 di questa mattina, i vigili del fuoco di Lodi sono impegnati con autopompa e autoscala per ...