Lele Adani lascia Sky: addio per “colpa” della Juventus? (Di martedì 13 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. L’addio di Daniele Adani continua a far discutere: ecco un clamoroso retroscena dietro il suo addio. C’entra la Juventus? Lele Adani ha ufficialmente lasciato Sky. Il noto opinionista e commentatore, davvero molto amato dal popolo del web e dai telespettatori che ogni settimana per tantissimi anni hanno seguito le sue telecronache, non farà parte della Leggi su youmovies (Di martedì 13 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. L’di Danielecontinua a far discutere: ecco un clamoroso retroscena dietro il suo. C’entra laha ufficialmenteto Sky. Il noto opinionista e commentatore, davvero molto amato dal popolo del web e dai telespettatori che ogni settimana per tantissimi anni hanno seguito le sue telecronache, non farà parte

Advertising

ZZiliani : Al minuto 120 segna un gol inatteso anche Lele #Adani che annuncia, agghiacciando #Trevisani, che non dice parola,… - michiambre : @GiacomoPiazza5 Chiedilo a Lele adani - vaIezegers : @krystianville Lele Adani.. oh Lele.. come ti amo - ImpieriFilippo : RT @CalcioFinanza: Lele #Adani ai saluti: l’opinionista lascia #SkySport - gattomilanista : @_enz29 Lele Adani volevi dire -