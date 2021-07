Lecco: Autista – eroe salva in tempo 25 bambini da autobus andato in fiamme (Di martedì 13 luglio 2021) . Il conducente del mezzo ha fatto in tempo a mettere in salvo i bambini Screenshot Incendio autobus in galleriaSiamo in estate, tempo di vacanze, per gli adulti e per i bambini, che si sono lasciati alle spalle un altro difficile anno scolastico in coabitazione con la pandemia. E così venticinque bambini di Lipomo, località in provincia di Como, con età compresa tra i 10 e i 13 anni, avevano deciso di passare qualche giorno di vacanza in un campo estivo a Livigno. Qualcosa, però, non è andato come loro avevano sognato. Ti potrebbe ... Leggi su ck12 (Di martedì 13 luglio 2021) . Il conducente del mezzo ha fatto ina mettere in salvo iScreenshot Incendioin galleriaSiamo in estate,di vacanze, per gli adulti e per i, che si sono lasciati alle spalle un altro difficile anno scolastico in coabitazione con la pandemia. E così venticinquedi Lipomo, località in provincia di Como, con età compresa tra i 10 e i 13 anni, avevano deciso di passare qualche giorno di vacanza in un campo estivo a Livigno. Qualcosa, però, non ècome loro avevano sognato. Ti potrebbe ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Venticinque bambini sono stati messi in salvo stamattina prima che un autobus prendesse fuoco in galleria lungo la… - repubblica : ?? Lecco, autobus con 25 bambini a bordo prende fuoco in galleria. L'autista riesce a salvarli tutti - repubblica : Lecco, un autobus con 25 bambini prende fuoco: l'autista-eroe li salva - RADIOBRUNO1 : Grazie alla prontezza dell'autista, tutti i piccoli a bordo stanno bene ?? #Lecco #rogo #galleria #bambini #autista… - SoniaLaVera : RT @IlPrimatoN: Un'indicibile tragedia evitata dalla prontezza dell'autista -