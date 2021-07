Kate Middleton vieta a George la maglia dell’Inghilterra. E lui si consola con William (Di martedì 13 luglio 2021) Kate Middleton ha vietato a George di indossare la maglia dell’Inghilterra allo stadio durante la finale di Euro 2020 con l’Italia. Il Principino però pare non ci sia rimasto troppo male, consolandosi nel vestirsi in giacca e cravatta come papà William. Baby George, 8 anni il prossimo 22 luglio, è andato due volte a Wembley durante Euro 2020 per tifare l’Inghilterra e in tutte e due le occasioni si è presentato allo stadio vestito di tutto punto, con camicia, giacca e cravatta, come ci si aspetta dal futuro Re britannico. In fondo, anche ... Leggi su dilei (Di martedì 13 luglio 2021)hato adi indossare laallo stadio durante la finale di Euro 2020 con l’Italia. Il Principino però pare non ci sia rimasto troppo male,ndosi nel vestirsi in giacca e cravatta come papà. Baby, 8 anni il prossimo 22 luglio, è andato due volte a Wembley durante Euro 2020 per tifare l’Inghilterra e in tutte e due le occasioni si è presentato allo stadio vestito di tutto punto, con camicia, giacca e cravatta, come ci si aspetta dal futuro Re britannico. In fondo, anche ...

