D’Amato: Green Pass, Governo indichi chiaramente suo utilizzo (Di martedì 13 luglio 2021) Roma – “Sarebbe utile che il Governo decidesse in che maniera vada utilizzato il Green Pass, possibilmente con la vaccinazione completa, prima di adottare misure restrittive generalizzate con i vecchi parametri.” “Milioni di cittadini hanno scaricato questo documento ma si fa difficoltà a comprendere a cosa realmente serva se non viene messo in campo un meccanismo di carattere regolatorio come è stato adottato in Francia.” “Non ci vedrei nulla di strano ma solo un discorso coerente, d’altronde se in piscina si entra con la cuffia, non vedo perché chi deve, ad esempio, viaggiare in treno, non lo possa fare esibendo, assieme al titolo di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 luglio 2021) Roma – “Sarebbe utile che ildecidesse in che maniera vada utilizzato il, possibilmente con la vaccinazione completa, prima di adottare misure restrittive generalizzate con i vecchi parametri.” “Milioni di cittadini hanno scaricato questo documento ma si fa difficoltà a comprendere a cosa realmente serva se non viene messo in campo un meccanismo di carattere regolatorio come è stato adottato in Francia.” “Non ci vedrei nulla di strano ma solo un discorso coerente, d’altronde se in piscina si entra con la cuffia, non vedo perché chi deve, ad esempio, viaggiare in treno, non lo possa fare esibendo, assieme al titolo di ...

CorriereCitta : Covid Lazio, D’Amato: “Green Pass obbligatorio per concerti, stadi e serate nei locali” - infoitinterno : Variante Delta, D'Amato: «Green pass obbligatorio per tutto: dai concerti alle serate nei locali» - infoitinterno : Variante Delta nel Lazio, D'Amato: «Green pass obbligatorio per tutto: dai concerti alle serate nei locali» - infoitinterno : Variante Delta nel Lazio, D’Amato: “Green pass obbligatorio per concerti, stadi e locali” - LauraCarrese : ???? Variante Delta nel Lazio, D'Amato: 'Green pass obbligatorio per concerti, stadi e locali' -