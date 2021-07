Covid: Fondo di Beneficenza Intesa Sp sostiene progetti su conseguenze (2) (Di martedì 13 luglio 2021) (Adnkronos) - Roberto Vignola, vice direttore generale della Fondazione Cesvi, ha detto di essere "molto riconoscente al Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo per aver acceso i riflettori su questo importante tema, ovvero l'impatto della pandemia sulla salute fisica e psicologica di soggetti fragili come i bambini, gli adolescenti e gli anziani. Sono questi dei target ai quali Fondazione Cesvi, in emergenza e post emergenza, ha indirizzato degli interventi quotidiani mirati, diventati un vero 'osservatorio privilegiato' di questi fenomeni ancora poco tracciati. L'anno e oltre di pandemia ha creato un vero 'trauma collettivo da ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) (Adnkronos) - Roberto Vignola, vice direttore generale della Fondazione Cesvi, ha detto di essere "molto riconoscente aldidiSanpaolo per aver acceso i riflettori su questo importante tema, ovvero l'impatto della pandemia sulla salute fisica e psicologica di soggetti fragili come i bambini, gli adolescenti e gli anziani. Sono questi dei target ai quali Fondazione Cesvi, in emergenza e post emergenza, ha indirizzato degli interventi quotidiani mirati, diventati un vero 'osservatorio privilegiato' di questi fenomeni ancora poco tracciati. L'anno e oltre di pandemia ha creato un vero 'trauma collettivo da ...

Advertising

TV7Benevento : Covid: Fondo di Beneficenza Intesa Sp sostiene progetti su conseguenze (2)... - TV7Benevento : Covid: Fondo di Beneficenza Intesa Sp sostiene progetti su conseguenze... - pippomec : @Defcon1979 Assolutamente si. E aggiungo:niente retribuzione per malattia se rifiuti il vaccino e ti becchi il covi… - Gpb516 : @matteo_1093 @EmpfindsamerS Guarda, non so... Se le teorie zero covid equivalgono a pretendere di svuotare il mare… - Filomen30847137 : @spawn5m C'è un errore di fondo nella Sua valutazione: Mica il 25% dei contagiati per covid va in terapia intensiva… -