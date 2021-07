Company of Heroes 3 annunciato per PC: torna una delle più grandi serie RTS di sempre – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 13 luglio 2021) Relic Entertainment e SEGA hanno annunciato Company of Heroes 3, ossia il terzo capitolo di una delle serie di RTS più apprezzata e amata di sempre.. Relic Entertainment e SEGA hanno annunciato Company of Heroes 3, il nuovo capitolo di una delle serie di RTS più amate di sempre, nonché una delle più apprezzate in senso assoluto. Il gioco uscirà solo su PC in data da destinarsi e vedrà il giocatore di nuovo impegnato su scenari della Seconda Guerra Mondiale. Il trailer di ... Leggi su helpmetech (Di martedì 13 luglio 2021) Relic Entertainment e SEGA hannoof3, ossia il terzo capitolo di unadi RTS più apprezzata e amata di.. Relic Entertainment e SEGA hannoof3, il nuovo capitolo di unadi RTS più amate di, nonché unapiù apprezzate in senso assoluto. Il gioco uscirà solo su PC in data da destinarsi e vedrà il giocatore di nuovo impegnato su scenari della Seconda Guerra Mondiale. Il trailer di ...

