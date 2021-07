Certaldo: «Mercantia 2021» fa scattare 4 giorni di festa (Di martedì 13 luglio 2021) Nel borgo medievale arte, installazioni, laboratori e anche il 'missile' di Matteo Baroni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 13 luglio 2021) Nel borgo medievale arte, installazioni, laboratori e anche il 'missile' di Matteo Baroni L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Certaldo: «Mercantia 2021» fa scattare 4 giorni di festa - agendatoscana : Da giovedì 15 a domenica 18 luglio va in scena #Mercantia 2021 a #Certaldo #Toscana #Firenze #eventi - CRToscana : RT @Mercantia: Tra due giorni torna la magia #mercantia2021 con un'edizione all'insegna del divertimento in sicurezza! 15-18 luglio Certald… - ToscananelCuore : RT @Mercantia: Tra due giorni torna la magia #mercantia2021 con un'edizione all'insegna del divertimento in sicurezza! 15-18 luglio Certald… - Mercantia : Tra due giorni torna la magia #mercantia2021 con un'edizione all'insegna del divertimento in sicurezza! 15-18 lugli… -