British Open 2021 | il percorso ai raggi X Tutto il fascino del Royal St George

La 149esima edizione del British Open è finalmente arrivata. Dopo due anni di astinenza il più grande torneo europeo del golf si ripresenta in Tutto il proprio fascino allo storico Royal St. George (Sandwich, Inghilterra), un par 70 di 7,189 yards totali considerato uno dei percorsi di link più impegnativi e spettacolari al mondo. Il club è stato fondato nel lontano 1887 con intenzione del suo fondatore, il dottor William Laidlaw Purves, di diventare il grande rivale di St Andrew's nel sud dell'Inghilterra, e ha di fatto occupato un posto unico nella storia del golf, poiché fu qui nel 1894 ...

