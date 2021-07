Visita del ministro Colao al Tim Innovation Lab di Torino (Di lunedì 12 luglio 2021) Il ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, ha Visitato questa mattina gli spazi di Tim dedicati all’innovazione e alla ricerca a Torino, presso i quali il gruppo sta sperimentando le nuove tecnologie 5G, Cloud ed Edge Computing e tutte le applicazioni innovative collegate alle reti ultra veloci. In particolare, durante la Visita presso il Tim Innovation Lab sono state presentate una serie di ‘demo’ per mettere in luce le potenzialità derivanti dalle nuove tecnologie, tra cui il Multicast, soluzione che verrà introdotta a breve da Tim per la ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 luglio 2021) Ilper l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio, hato questa mattina gli spazi di Tim dedicati all’innovazione e alla ricerca a, presso i quali il gruppo sta sperimentando le nuove tecnologie 5G, Cloud ed Edge Computing e tutte le applicazioni innovative collegate alle reti ultra veloci. In particolare, durante lapresso il TimLab sono state presentate una serie di ‘demo’ per mettere in luce le potenzialità derivanti dalle nuove tecnologie, tra cui il Multicast, soluzione che verrà introdotta a breve da Tim per la ...

