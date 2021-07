Ufficiale | Ascoli preso Collocolo dal Cesena

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 12 luglio 2021) L’Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalle prestazioni sportive del centrocampista Michele, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024. Tarantino classe ’99,è cresciuto nel settore giovanile del Cosenza, club con cui ha esordito in Serie C nel primo dei tre anni di militanza. Nella s.s. 2018/19 va a farsi le ossa in Serie D nelle file dell’FC Francavilla per poi tornare l’anno successivo in Serie C con la maglia del Rende (gir. C): 30 le presenze collezionate fra campionato e playout e anche il primo gol fra i professionisti nel match contro ...