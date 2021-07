San Severo, omicidio durante i festeggiamenti per l’Italia: ucciso 32enne. Ferito il nipotino (Di lunedì 12 luglio 2021) Agguato mortale durante i festeggiamenti per l’Italia. A San Severo, Foggia, un pregiudicato di 32 anni, Matteo Anastasio, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco in viale Matteotti sotto gli occhi del nipotino che era con lui. San Severo (Foggia), agguato mortale durante i festeggiamenti per l’Italia: un morto L’uomo si trovava in centro L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 12 luglio 2021) Agguato mortaleper. A San, Foggia, un pregiudicato di 32 anni, Matteo Anastasio, è statoa colpi d’arma da fuoco in viale Matteotti sotto gli occhi delche era con lui. San(Foggia), agguato mortaleper: un morto L’uomo si trovava in centro L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

