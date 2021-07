Rally | Di Piero in pista scala la classifica | ' Una lotta contro il tempo per prepararmi alla gara'

(Di lunedì 12 luglio 2021) 'E' stata la prima volta che intraprendo undi 3 giorni - racconta il pilota griffato Ancona Today - È stata veramente unaimportante sia per mettermiprova in vista dipiù ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rally Piero

AnconaToday

Ritorno aiper il pilota fuoristradista anconetano Nicola Diche ha corso dal 25 al 27 giugno il Campionato Italiano Motorally e Raid TT in Abruzzo e in quest'ultimo weekend la successiva tappa da 2 ......I Glaciali Italian Open Water Tour Challange 20 giugno e 11 luglio ASDdei Laghi 29°...Associazione Ideas Worth Spreading Varese TEDx Varese giugno - settembre Associazione Amici di...L'Aci Rally Italia Talent riparte dopo alcune settimane di stop dall'Autodromo di Imola dal 14 al 16 luglio prossimi ...Dopo una sosta di qualche settimana, riprende la fase preliminare con le Suzuki come Auto Ufficiali. Da mercoledì 14 a venerdì 16 luglio, gli aspiranti rallisti si sfideranno a bordo della SWIFT Sport ...