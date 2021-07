Motocross MXGP, GP Olanda 2021: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo (Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo un fine settimana di pausa riprende il Mondiale Motocross 2021 e lo fa con la tappa di Oss, per il Gran Premio d’Olanda, quarto appuntamento stagionale. Sulla pista dei Paesi Bassi prenderà il via il filotto di 4 gare che impreziosirà questa parte della stagione. Dopo la gara olandese, infatti, si passerà al GP della Repubblica Ceca, quindi Belgio e Lettonia. Un poker di gare, e otto manche, che inizieranno a delineare in maniera migliore la classifica della MXGP. Al momento, infatti, l’equilibrio regna sovrano. Dopo i GP di Russia, Gran Bretagna e Italia troviamo a condurre il campione del mondo Tim Gajser con 124 ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo un fine settimana di pausa riprende il Mondialee lo fa con la tappa di Oss, per il Gran Premio d’, quarto appuntamento stagionale. Sulla pista dei Paesi Bassi prenderà il via il filotto di 4 gare che impreziosirà questa parte della stagione. Dopo la gara olandese, infatti, si passerà al GP della Repubblica Ceca, quindi Belgio e Lettonia. Un poker di gare, e otto manche, che inizieranno a delineare in maniera migliore la classifica della. Al momento, infatti, l’equilibrio regna sovrano. Dopo i GP di Russia, Gran Bretagna e Italia troviamo a condurre il campione del mondo Tim Gajser con 124 ...

