Libia | la proroga della missione è questione di trasparenza e violazione di diritti umani

(Di lunedì 12 luglio 2021) Tra la riformagiustizia e il ddl Zan, quest’anno sta passando sotto silenzio la discussionedelle missioni internazionali, che contiene gli stanziamenti per l’aumento del sostegno italiano alla Guardia costiera libica, passato da 10 milioni nel 2020 a 10,5 nel 2021, per un totale di 32,6 milioni destinati al blocco dei flussi migratori dal 2017. Una strategia che governo dopo governo continua imperterrita, nonostante nel Mediterraneo si continui a morire, nonostante gli orrori nei lager libici. Un tema che, dopo le audizioniscorsa settimana, entra nella sua fase cruciale con la presentazione ...

