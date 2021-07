Italia-Inghilterra, la delusione di William e Kate e del principino George (in giacca e cravatta): “Cuore a pezzi ma testa alta” – FOTO (Di lunedì 12 luglio 2021) Un epilogo che “spezza il Cuore“. Così il principe William, presidente d’onore della Federcalcio inglese (Fa) e secondo in linea di successione al trono britannico, commenta desolato la sconfitta in casa dell’Inghilterra a Wembley nella finale degli Europei con l’Italia: finale ha cui ha assistito con la consorte Kate e il primogenito George in tribuna, divenuto simbolo di delusione con il suo volto da bambino rattristato dopo il rigore decisivo. “Abbiamo il Cuore spezzato, ma voi potete tenere la testa alta ed ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Un epilogo che “spezza il“. Così il principe, presidente d’onore della Federcalcio inglese (Fa) e secondo in linea di successione al trono britannico, commenta desolato la sconfitta in casa dell’a Wembley nella finale degli Europei con l’: finale ha cui ha assistito con la consortee il primogenitoin tribuna, divenuto simbolo dicon il suo volto da bambino rattristato dopo il rigore decisivo. “Abbiamo ilspezzato, ma voi potete tenere laed ...

