Inghilterra, petizione per far ripetere la finale contro l'Italia: "Chiellini andava espulso" (Di lunedì 12 luglio 2021) Digerire una sconfitta non è facile, specialmente dopo aver gridato ininterrottamente "It's coming home" prima ancora di essere certi della vittoria. Ne sanno qualcosa i tifosi inglesi, che non vogliono proprio darsi per vinti e le stanno provando tutte per far sì che 'il calcio ritorni a casa'. Poche ore dopo la finale degli Europei 2020 Italia-Inghilterra, è stata infatti lanciata una petizione per far ripetere la gara. Queste le motivazioni alla base della richiesta: "Bukayo Saka è stato maltrattato durante la partita perché trascinato per la maglia da Giorgio Cheiellini, il quale ha ricevuto un cartellino giallo.

fanpage : ULTIM'ORA In Inghilterra le persone chiedono di ripetere la partita. #campionideuropa #ItsComingRome - MarcG_69 : RT @Juliano_1926: È stata lanciata una petizione online per fare rigiocare la finale. A dire dei tifosi inglesi, l'arbitraggio non sarebbe… - paoloross1397 : Che pagliacci madonna, la petizione per rigiocare Inghilterra Danimarca quando? - sportface2016 : #Inghilterra, petizione per far ripetere la finale contro l’#Italia: “#Chiellini andava espulso, arbitro favorevole… - MarcoCamillieri : Italia, i tifosi lanciano la petizione per rigiocare la finale con l'Inghilterra e rivedere piangere i tifosi inglesi. #ItalyEngland -