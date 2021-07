Gli Azzurri attesi da Mattarella e Draghi Chiellini con la corona: video (Di lunedì 12 luglio 2021) Ad attendere gli Azzurri centinaia di tifosi, che però non hanno potuto vedere i calciatori all’arrivo a Roma Leggi su corriere (Di lunedì 12 luglio 2021) Ad attendere glicentinaia di tifosi, che però non hanno potuto vedere i calciatori all’arrivo a Roma

Advertising

gigiodonna1 : Campioni d’Europa ?? Orgogliosi di aver regalato il sorriso a tutti gli italiani e aver vissuto insieme ai nostri st… - juventusfc : ????????????????????????????????????! ???????? GLI #AZZURRI CE L’HANNO FATTA! HANNO VINTO #EURO2020! ?? COMPLIMENTI AI NOSTRI FAB FOUR BI… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, h 21.00 ???… - danielescillia : @TommasoTurci Però ha parato gli stessi rigori degli avversari, gli altri sono stati tirati fuori/palo. È forte, fo… - an12frnc : RT @marioadinolfi: Visti tutti gli infiniti assembramenti di questi giorni, mi sembra un’ingiustizia cretina non consentire agli Azzurri di… -