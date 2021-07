Giappone: Atami, salgono a 10 i morti in valanga di fango (Di lunedì 12 luglio 2021) Speranze ormai ridotte al lumicino per il ritrovamento in vita delle 18 persone che ancora mancano all'appello dopo la valanga di fango abbattutasi sulla cittadina di Atami, nel Giappone centro ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 luglio 2021) Speranze ormai ridotte al lumicino per il ritrovamento in vita delle 18 persone che ancora mancano all'appello dopo ladiabbattutasi sulla cittadina di, nelcentro ...

Ultime Notizie dalla rete : Giappone Atami Giappone: Atami, salgono a 10 i morti in valanga di fango Speranze ormai ridotte al lumicino per il ritrovamento in vita delle 18 persone che ancora mancano all'appello dopo la valanga di fango abbattutasi sulla cittadina di Atami, nel Giappone centro meridionale, a distanza di poco più di una settimana, mentre è salito a 10 ieri il bilancio dei morti. Sono quasi 600 le persone ospitate negli hotel della cittadina a cui è ...

