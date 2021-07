Figliuolo ' Obiettivo 80% di vaccinati a settembre'

Advertising

... con l'unicodi festeggiare il successo della formazione di Roberto Mancini. Ma non tardano ad arrivare i moniti per i pericoli legati al Covid ?: "Presto 'Notti magiche' dei ...È una delle maggiori lezioni apprese", ha detto ancora. Retheria e la produzione di vaccini in Italia "Il vaccino Reithera si sta avviando verso la terza fase, ci vorranno ancora tra i 5 e ..."Questa vittoria agli Europei è una vittoria di tutti gli italiani. È una iniezione di fiducia, per la rinascita anche economica ci vuole fiducia", ha detto il commissario straordinario per l'emergenz ...ROMA (ITALPRESS) – “Questa sera siamo a 58 milioni di inoculazione, questo significa 24 milioni e 200 mila italiani completamente vaccinati, un dato importante ma non basta, ora dobbiamo intercettare ...