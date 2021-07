Craxi | S Craxi | ' ingiustizia e accanimento senza fine'

(Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug (Adnkronos) - "Le ingiustizie e l'nei confronti di Bettinoe della sua famiglia non sembrano avere, nonostante il trascorre degli anni e nonostante la verità su quella stagione, i suoi falsi eroi e le sue storture siano ormai sotto gli occhi di tutti". Lo dice la senatrice di Forza Italia Stefaniaa proposito della sentenza della Corte di Cassazione sul patrimonio del leader del Psi. "A conclusione di una vicenda grottesca, surreale, che riguarda fatti e questioni di cui né io, né mio fratello e né mia madre ci siamo mai occupati (alla faccia del ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Craxi Craxi

'. È rimasto 'privo di riscontro l'assunto difensivo' - sostenuto dai legali dei familiari di, gli avvocati Giancarlo Zoppini, Giuseppe Pizzonia e Giuseppe Russo Corvace - secondo cui il '...Koros, questo il nome che si sono dati gli oscuri manovratori, vuole uccidere Ghino perché così si chiama - e già da ciò si capisce che il protagonista del romanzo di, il cui nomignolo ...Roma, 12 lug "Le ingiustizie e l'accanimento nei confronti di Bettino Craxi e della sua famiglia non sembrano avere fine, nonostante il trascorre degli anni e nonostante la verità su quella stagione, ...I figli e la moglie di Bettino Craxi - il segretario del Psi travolto da Mani Pulite e morto latitante ad Hammamet il 19 gennaio del 2000 - hanno perso in Cassazione, in qualità di eredi con ...