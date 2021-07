Craxi: S. Craxi, ‘ingiustizia e accanimento senza fine’ (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug (Adnkronos) – “Le ingiustizie e l’accanimento nei confronti di Bettino Craxi e della sua famiglia non sembrano avere fine, nonostante il trascorre degli anni e nonostante la verità su quella stagione, i suoi falsi eroi e le sue storture siano ormai sotto gli occhi di tutti”. Lo dice la senatrice di Forza Italia Stefania Craxi a proposito della sentenza della Corte di Cassazione sul patrimonio del leader del Psi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug (Adnkronos) – “Le ingiustizie e l’nei confronti di Bettinoe della sua famiglia non sembrano avere fine, nonostante il trascorre degli anni e nonostante la verità su quella stagione, i suoi falsi eroi e le sue storture siano ormai sotto gli occhi di tutti”. Lo dice la senatrice di Forza Italia Stefaniaa proposito della sentenza della Corte di Cassazione sul patrimonio del leader del Psi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

fattoquotidiano : Bettino Craxi, gli eredi perdono la causa sul conto svizzero per tasse evase e da pagare per quasi 20 miliardi di l… - HuffPostItalia : Eredi di Craxi perdono la causa sul conto estero dell'ex premier: devono pagare 10mld di vecchie lire al Fisco - sole24ore : Fisco: gli eredi Craxi perdono la causa sul conto estero di Bettino - funaija : RT @RobertoScolla: (ANSA) Gli eredi di Bettino #Craxi -morto latitante ad Hammamet- hanno perso in Cassazione il ricorso contro gli avvisi… - andy_reds : RT @laregione: Gli eredi di Craxi perdono causa su conto estero di Bettino -