Carramba Che sorpresa | Rai1 continua ad omaggiare Raffaella Carrà con le puntate in replica del famoso show

Advertising

RaiUno : CAMBIO DI PROGRAMMAZIONE #Rai1 In ricordo di #RaffaellaCarrà, la programmazione di oggi #5luglio sarà la seguente:… - carmelitadurso : Quanto ho imparato con Carramba che sorpresa… Le dursinterviste sono solo piccola umile costola di Carramba che sorpresa ?? - Tg3web : È morta Raffaella Carrà, ultima grande soubrette conosciuta in tutto il mondo. Si è spenta dopo una breve malattia… - Methamorphose30 : RT @trashtvstellare: Carramba in prima serata tutti i martedì su Rai Uno. Che bella notizia ?? - luigiv87 : RT @see_lallero: La notizia che speravo arrivasse ve la diamo da @tvblogit: ogni martedì le repliche di Carramba ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Carramba Che

Per omaggiare Raffaella Carrà in seguito alla sua dolorosa scomparsa, Rai Uno manderà in onda per tutta ...sorpresa torna in Televisione: la decisione della Rai per onorare Raffaella Carrà Una settimana fa il mondo dello spettacolo ha perso una delle sue più grandi rappresentanti: Raffaella ...Iconici sono i suoi programmi televisivi come ‘Carramba che sorpresa‘, ‘A raccontare comincia tu‘ e moltissimi altri ancora. L’iconica Raffaella Carrà, com’è tristemente noto, si è spenta lo scorso 5 ...Per omaggiare Raffaella Carrà in seguito alla sua dolorosa scomparsa, Rai Uno manderà in onda per tutta l'estate ...