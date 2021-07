Cannes 2021 | Bella Hadid e il finto Senza veli che è metafora e capolavoro di alta moda

Cannes 2021, Bella Hadid e il (finto) topless che è metafora e capolavoro di alta moda (Di lunedì 12 luglio 2021) Le uscite di Bella Hadid sul red carpet di Cannes lasciano spesso Senza fiato in un mix poco replicabile di eleganza e sensualità, che nasconde sempre un racconto di moda ricercato. in particolare, quello che ha portato sul tappeto rosso dedicato al film in concorso di Nanni Moretti lo scorso weekend resterà nella storia. E non semplicemente per un gioiello a coprirle il seno su un abito nero che veste al massimo tutto il corpo (schiena, gambe, braccia) tranne il decolleté, ma per il significato fortissimo che il pezzo di alta moda (Schiapparelli AI 2021) ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 12 luglio 2021) Le uscite disul red carpet dilasciano spessofiato in un mix poco replicabile di eleganza e sensualità, che nasconde sempre un racconto diricercato. in particolare, quello che ha portato sul tappeto rosso dedicato al film in concorso di Nanni Moretti lo scorso weekend resterà nella storia. E non semplicemente per un gioiello a coprirle il seno su un abito nero che veste al massimo tutto il corpo (schiena, gambe, braccia) tranne il decolleté, ma per il significato fortissimo che il pezzo di(Schiapparelli AI) ...

