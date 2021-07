Calciomercato Inter, necessario altro sacrificio: via un pupillo di Conte (Di lunedì 12 luglio 2021) e a breve potrebbe arrivare la fumata bianca. Le partite dell’Europeo hanno accresciuto a dismisura il valore di mercato di alcuni giocatori nerazzurri. Nicolò Barella è stato uno dei grandi protagonisti dell’Italia, segnando un gol decisivo contro il Belgio e facendo tanta legna in tutte L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 12 luglio 2021) e a breve potrebbe arrivare la fumata bianca. Le partite dell’Europeo hanno accresciuto a dismisura il valore di mercato di alcuni giocatori nerazzurri. Nicolò Barella è stato uno dei grandi protagonisti dell’Italia, segnando un gol decisivo contro il Belgio e facendo tanta legna in tutte L'articolo proviene da Inews.it.

Inter - Benfica - avvocati: nuovi contatti per Joao Mario Commenta per primo Si intensificano i contatti tra Inter e Benfica per Joao Mario . Lo scrive Record , con gli avvocati che sono al lavoro per sciogliere quel nodo da 30 milioni di euro, clausola pro Sporting , che sta bloccando il tutto. I nerazzurri ...

Calciomercato Inter, Martinez vale di più: scelta ai nerazzurri Corriere dello Sport UFFICIALE- Suning: Zhang Jindong si dimette: designato il sostituto Arrivano importanti novità dalla Cina sulla questione Suning. Zhang Jindong ha dato le dimissioni dalla presidenza. Designato il momentaneo sostituto ...

Calciomercato, Jorginho sul tetto d’Europa | Valutazione da urlo Jorginho è stato uno dei protagonisti dell'Italia campione d'Europa. Dopo la Champions League vinta, ecco un nuovo successo ...

