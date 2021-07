Tosca | spasimi d’ira | spasimi d’amore

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 11 luglio 2021) Renzo Giacchieri e Alfredo Troisi scelgono il segno incisivo di Caravaggio per le scene, che sposa l’intenzione di Daniel Oren. Cast perfetto, unitamente al coro e all’orchestra, che superano anche i soliti inceppi dei microfoni Di Olga Chieffi Platea estiva per la prima di, andata in scena nell’arena lirica del Teatro Ghirelli. Tra spalti, ponte e parco, i protagonisti dell’opera, dai cantanti, al coro, agli strumentisti, hanno ritrovato l’abbraccio del pubblico, tra cui il sindaco Vincenzo Napoli, l’assessore Tonia Willburger e anche il nostro baritono Biagio Pizzuti, con la famiglia al completo, uno sguardo, ai luoghi che lo vedranno protagonista sia in Pagliacci ...