Rovello Porro | fulmine distrugge il tetto di una casa

(Di domenica 11 luglio 2021) Un' abitazione diè stata colpita in pieno da undurante il temporale che si è abbattuto sul Comasco sabato notte. I danni sono ancora in fase di valutazione, ma comunque molto ...

Un' abitazione diè stata colpita in pieno da un fulmine durante il temporale che si è abbattuto sul Comasco sabato notte. I danni sono ancora in fase di valutazione, ma comunque molto importanti, mentre ...E' successo poco dopo mezzanotte a, via IV Novembre. Una casa è stata colpita da un fulmine di tale potenza da scoperchiare 200 metri quadri di tetto. Enormi i danni strutturali e all'impianto elettrico che si è fuso ...Un’abitazione di Rovello Porro è stata colpita in pieno da un fulmine durante il temporale che si è abbattuto sul Comasco sabato notte. I danni sono ancora in fase di valutazione, ma comunque molto ...Rovello Porro, dove lavorava, ha chiuso il municipio per i funerali. Domenica avrebbe dovuto accompagnare all’altare una delle figlie, Maria, ma purtroppo il venerdì precedente ha avuto un arresto ...