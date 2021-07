Matteo Renzi sbotta contro i Ferragnez, ” Non posso permettere che qualcuno dica…” (Di domenica 11 luglio 2021) Prosegue senza sosta lo scontro tra Matteo Renzi e la coppia dei Ferragnez! “Non posso permettere che qualcuno dica in modo sguaiato e cialtrone che i politici fanno schifo“: questa la critica di Renzi dopo gli ultimi post dell’influencer Chiara Ferragni, nei quali commentava la situazione politica italiana. Il leader di Italia Viva ricorda i tempi in cui faceva parte del PD, criticando l’attuale linea del partito, troppo impegnato a inseguire i consensi sull’onda della fama dei Ferragnez. ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 11 luglio 2021) Prosegue senza sosta lo strae la coppia dei! “Nonchedica in modo sguaiato e cialtrone che i politici fanno schifo“: questa la critica didopo gli ultimi post dell’influencer Chiara Ferragni, nei quali commentava la situazione politica italiana. Il leader di Italia Viva ricorda i tempi in cui faceva parte del PD, criticando l’attuale linea del partito, troppo impegnato a inseguire i consensi sull’onda della fama dei. ...

