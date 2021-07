Italia-Inghilterra, giocatori in ginocchio contro razzismo (Di domenica 11 luglio 2021) I giocatori di Italia e Inghilterra, protagonisti della finale di Euro 2020 a Wembley, si sono inginocchiati in appoggio alla campagna contro il razzismo Black Lives Matter prima del fischio d’inizio del match. Nel corso del torneo, l’Italia si era inginocchiata prima della sfida dei quarti di finale contro il Belgio, dopo polemiche e discussioni. In precedenza, alcuni azzurri (5, per la precisione) avevano compiuto il gesto prima della gara della prima fase contro il Galles. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 luglio 2021) Idi, protagonisti della finale di Euro 2020 a Wembley, si sono inginocchiati in appoggio alla campagnailBlack Lives Matter prima del fischio d’inizio del match. Nel corso del torneo, l’si era inginocchiata prima della sfida dei quarti di finaleil Belgio, dopo polemiche e discussioni. In precedenza, alcuni azzurri (5, per la precisione) avevano compiuto il gesto prima della gara della prima faseil Galles. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

