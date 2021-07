Italia-Inghilterra, caos a Wembley: scontri tra tifosi inglesi e la polizia (Di domenica 11 luglio 2021) Come riporta il Daily Mail, ci sono stati degli scontri a Wembley tra le forze dell’ordine e tifosi inglesi. Manca pochissimo al fischio iniziale della finale di Euro 2020 tra Italia ed Inghilterra e sale la trepidazione per una partita che è già entrata nella storia del calcio. Per gli azzurri è la quarta finale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 11 luglio 2021) Come riporta il Daily Mail, ci sono stati deglitra le forze dell’ordine e. Manca pochissimo al fischio iniziale della finale di Euro 2020 traede sale la trepidazione per una partita che è già entrata nella storia del calcio. Per gli azzurri è la quarta finale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, h 21.00 ???… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? #FINALE ?? In d… - SkySport : ???????????????????? Verso la finale di Euro 2020 ?? Sulle note di “Ma stasera” di @mengonimarco ? ITALIA-INGHILTERRA EURO 20… - Volevodirti_28 : Quelli che hanno seguito la finale a Wimbledon fino a 5 minuti fa e adesso si guardano Italia Inghilterra - 3liMilanista : RT @Vivo_Azzurro: #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio… -